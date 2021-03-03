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В ФМБА заявили о работе над лекарством для профилактики COVID-19 в виде спрея
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В ФМБА заявили о работе над лекарством для профилактики COVID-19 в виде спрея

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Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) работают над созданием лекарства для профилактики коронавирусной инфекции, которое будет производиться в виде спрея для носа и рта. Об этом 3 марта заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

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Скворцова отметила, что агентство пока рассматривает препарат как терапевтический, который будет назначаться врачом при признаках коронавируса. Использовать лекарство можно будет в течение первых недель болезни в виде ингаляции. Однако глава ФМБА заявила, что механизм действия препарата планируют расширять.

«Мы сейчас наряду с выпуском первой формы лечебной работаем над созданием и других лекарственных форм этого препарата, возможно это будет спрей для носа, это может быть спрей для ротоглотки, который мог бы использоваться уже более широко», — рассказала Скворцова телеканалу «Россия-24».

Ранее в этот же день Скворцова отметила, что в ближайшее время начнется вторая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса «Мир-19». Его будут испытывать на 50 добровольцах.

О том, что в РФ создали новое лекарство от коронавируса, «Известия» сообщали 1 марта, по итогам встречи российского президента Владимира Путина со Скворцовой.

«Мир-19» — препарат прямого действия. Он основан на применении микро-РНК (малых молекул РНК), которые блокируют определенные участки РНК-вируса, в том числе те, что отвечают за копирование молекул патогена (так называемый РНК-полимеразный сайт).

Первая фаза клинических исследований «Мир-19» должна завершиться к середине марта.

Минздрав России 1 марта включил в рекомендации по лечению COVID-19 препарат «Сурфактант-БЛ», который снижает смертность пациентов с этой инфекцией, заявил «Известиям» Александр Препьялов, генеральный директор компании «Биосурф», разработчика лекарства. По его словам, специалисты заметили снижение смертности в пять раз в группах пациентов, где использовался «Сурфактант-БЛ».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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