Гололед в Москве превратил массовую драку в неуклюжее побоище

Участники массовой драки в Колодезном переулке в Москве не учли погодные условия, и их конфликт превратился в неуклюжее побоище. Об этом сообщил в среду, 3 марта, РЕН ТВ.

В распоряжение телеканала попала запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчины пытаются выяснить отношения, но падают еще до нанесения ударов, так как на дороге скользко. Некоторые участники драки всё же смогли нанести пару ударов соперникам.

Всего в конфликте участвовало семь человек.

Свидетели происшествия вызвали полицию. Правоохранители прекратили драку и задержали ее участников. По факту происшествия ведется проверка.

Накануне, 2 марта, нетрезвый мужчина устроил драку с другом, а затем «взял в заложники» посетителей московского бара. Сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, вызвали психиатрическую скорую помощь.