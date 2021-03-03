Весенний паводок ожидается в 23 районах Саратовской области. В зону возможного подтопления попадут 99 населенных пунктов.

Согласно предварительным прогнозам, паводок угрожает более чем 7 тыс. жилых домов, в которых проживают 24 тыс. человек. Кроме того, в зоне паводка находятся 34 низовых моста. При необходимости движение по переправам закроют, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Для населения подготовлены пункты временного размещения. По словам начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрия Юрина, явных проблем в регионе нет. По словам Юрина, зачастую специалисты ЕДДС не знают алгоритма действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Глава региона Валерий Радаев положительно оценил готовность оперативных служб к паводку.

Ранее сообщалось, что серьезный паводок прогнозируют на территории Липецка. При наихудшем сценарии подтопление грозит почти 1 тыс. домовладений.