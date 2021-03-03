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ФМБА разработало «калькулятор» для определения тяжести течения COVID-19

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало «калькулятор», который позволяет в первые дни заболевания коронавирусной инфекцией с точностью более 90% предсказать тяжесть болезни. Об этом в среду, 3 марта, заявила глава агентства Вероника Скворцова.

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«Сейчас ФМБА разработала прогнозный «калькулятор» на основе машинного обучения, который позволяет в первые дни заболевания, когда еще всё хорошо у человека, с очень высокой степенью достоверности — свыше 90% — предсказать, что в конце первой недели он заболеет тяжело», — рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ожидается, что такой «калькулятор» появится в открытом доступе через неделю.

Накануне Скворцова сообщала, что российские тест-системы на определение коронавируса работают при любом штамме.

Она отметила, что всего у граждан России выявили порядка 3,5 тыс. мутаций коронавируса. Все они являлись нейтральными, однонуклеотидными и не имели значения для течения болезни.

За минувшие сутки в России зафиксировали 10 535 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии выявили 4 278 750 случаев коронавируса, скончались 87 348 человек, выздоровели 3 853 734.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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