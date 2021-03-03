Более 25 тыс. детей в Хабаровском крае получат путевки в санатории

В этом году более 25 тыс. детей в Хабаровском крае из семей, находящихся в социально опасном положении, малоимущих семей, а также дети, имеющие инвалидность, смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях и санаториях. На эти цели предусмотрено более 156 млн рублей.

В министерстве социальной защиты населения региона отметили, что для оздоровления детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями развития, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, и детей-инвалидов по слуху проведут профильные смены «Ласковое море» и «Мир новых возможностей» на побережье Японского моря, сообщает ИА AmurMedia.

Напомним, в Советско-Гаванском районе Хабаровского края намерены восстановить простаивающий молодежный центр «Западный», расположенный в поселке Заветы Ильича. Организация профильных смен была запрещена с 1 января 2020 года по заключению Ростехнадзора. Здание уже не отвечало требованиям безопасности. Эксперты предварительно оценивают реконструкцию «Западного» в 300 млн рублей. Коллектив центра уже подготовил эскизы того, как он может выглядеть после обновления.