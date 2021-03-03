Водоснабжение по графику вновь ввели на территории Ялты

Снабжение водой по графику снова ввели на территории Ялты. Такая мера принимается в связи с уменьшением объема воды в местных источниках.

Вода гарантированно подается с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. Об этом сообщает ИА «Крыминформ». Аналогичные меры принимались с 25 февраля. Однако на следующий день руководитель государственного унитарного предприятия «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев пояснил, что в те районы, куда можно подавать воду без забора из Счастливенского водохранилища, водоснабжение осуществляют бесперебойно.

Григорьев уточнил, что при повышении температуры начнут работать альтернативные ресурсы, после чего весь регион будет переведен на постоянную подачу воды.

В середине февраля председатель Госсовета Крыма сообщил, что республика снимет ограничения в водоснабжении Симферополя в конце лета.