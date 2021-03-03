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Лыжник Большунов стал четвертым в гонке с раздельным стартом на ЧМ
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Лыжник Большунов стал четвертым в гонке с раздельным стартом на ЧМ

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Российский лыжник Александр Большунов пришел к финишу четвертым в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. Соревнование прошло в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе в среду, 3 марта.

Весь пьедестал заняли норвежцы. Золото завоевал Ханс Кристер Холунн (33 минуты 48,7 секунды), а серебро и бронзу — Симен Хегстад Крюгер (+20,2 секунды) и Харальд Эстберг Амундсен (35,6).

Россиянин показал результат в 43,7. При этом его соотечественник Артем Мальцев пришел к финишу пятым с отставанием от него в семь секунд, пишет «Спорт-Экспресс».

27 февраля Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе и принес команде первую медаль на турнире. 24-летний спортсмен впервые стал чемпионом мира. До этого лыжник занимал вторые и третьи места.

С победой его 1 марта поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства также пожелал спортсмену здоровья, благополучия и новых успехов.

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