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Патриарх Сербский ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

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Патриарх Сербский Порфирий ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в среду, 3 марта, на сайте Сербской православной церкви (СПЦ).

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«Учитывая, что в предыдущие дни он находился в контакте со священником, у которого была выявлена легкая, бессимптомная форма COVID-19, его святейшество патриарх Сербский господин Порфирий по рекомендации врачей в целях профилактики в ближайшие дни изолируется», — говорится в тексте.

Митрополита Загребско-Люблянского Порфирия (Перич) избрали новым патриархом Сербской православной церкви 18 февраля.

Предстоятеля церкви выбрал жребий. Конверты с именами трех кандидатов поместили среди страниц Евангелия, откуда конверт с именем нового патриарха вытащил монах Матей из монастыря Сисоевац.

Его предшественник, патриарх Сербский Ириней, скончался 20 ноября от последствий коронавируса, передает RT.

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