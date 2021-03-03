Патриарх Сербский ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Патриарх Сербский Порфирий ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в среду, 3 марта, на сайте Сербской православной церкви (СПЦ).

«Учитывая, что в предыдущие дни он находился в контакте со священником, у которого была выявлена легкая, бессимптомная форма COVID-19, его святейшество патриарх Сербский господин Порфирий по рекомендации врачей в целях профилактики в ближайшие дни изолируется», — говорится в тексте.

Митрополита Загребско-Люблянского Порфирия (Перич) избрали новым патриархом Сербской православной церкви 18 февраля.

Предстоятеля церкви выбрал жребий. Конверты с именами трех кандидатов поместили среди страниц Евангелия, откуда конверт с именем нового патриарха вытащил монах Матей из монастыря Сисоевац.

Его предшественник, патриарх Сербский Ириней, скончался 20 ноября от последствий коронавируса, передает RT.