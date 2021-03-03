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Стоимость биткоина превысила $52 тыс.

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Курс биткоина в ходе торгов в среду, 3 марта, растет на 10,54%, достигая отметки в $52,5 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

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К 16:07 мск стоимость этой криптовалюты находилась на уровне $52,3 тыс. (рост на 10,13%).

О возобновлении роста курса биткоина также сообщалось 1 марта. Тогда он был на уровне 7,34%, в пике цена криптовалюты достигла отметки в $48,5 тыс.

При этом 28 февраля стоимость биткоина обновила трехнедельный минимум. Так, криптовалюта подешевела до минимальных значений за последние три недели — до $43 тыс.

В феврале опрошенные «Известиями» аналитики спрогнозировали падение стоимости криптовалюты до $30 тыс. Главной причиной удешевления криптовалют стала критика со стороны министра финансов США Джанет Йеллен, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

21 февраля старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич со своей стороны отмечал, что цена биткоина может вырасти до $100–200 тыс., но после этого курс обязательно придет к коррекции.

В тот же день криптовалюта достигла рекордной отметки в $58 тыс., однако на следующий день скатилась до $50 тыс., после чего установилась на отметке $44 892.

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