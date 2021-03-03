Девушка провалилась в яму с кипятком на дороге в Дзержинске

Жительница Дзержинска (Нижегородская область) получила серьезные ожоги, провалившись в яму на улице Петрищева. 20-летнюю девушку экстренно доставили на лечение в Нижний Новгород.

По данным министерства здравоохранения региона, провал появился на улице вечером 2 марта и заполнился горячей водой. Провалившаяся в яму девушка получила ожоги 70–75% поверхности тела. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи в Дзержинске. После осмотра и консультаций жительницу Дзержинска на реанимобиле доставили в ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ.

По предварительным данным, провал произошел из-за прорыва трубы на теплотрассе на территории технического колледжа. Специалисты перекрыли внутреннюю сеть колледжа, отключив от отопления здание учебного учреждения и общежития. Следователи проводят проверку по факту инцидента.