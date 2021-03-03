Школьникам разрешат посещение торговых центров в Псковской области

Школьникам и студентам старше 14 лет разрешат посещать торговые центры без сопровождения родителей в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время заседания регионального оперативного штаба.

По словам главы региона, в Пскове и Великих Луках проживает большое число студентов профтехучилищ, которые приехали из других населенных пунктов. Для них посещение торговых центров является насущной необходимостью. Об этом пишет Псковское агентство информации.

По мнению Ведерникова, для детей младше 14 лет насущной необходимости в посещении магазинов без взрослых нет. Для них действующий запрет останется в силе.

С руководством торговых центров проведена работа по соблюдению санитарных требований.

Также губернатор предложил рассмотреть вопрос проведения Масленицы. Ведерников уточнил, что речи о праздничных концертах нет, однако возможны отдельные элементы ярмарки.