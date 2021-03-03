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Музей космонавтики в Москве закроют с 15 по 18 марта

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Музей космонавтики будет закрыт с 15 по 18 марта в связи с проведением работ по подготовке к открытию выставки «Первый», посвященной 60-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Об этом в среду, 3 марта, сообщает пресс-служба учреждения.

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«Также в период с 19 марта по 8 апреля для посетителей будет закрыт зал «Утро космической эры», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В 2021 году Музей космонавтики станет центральной площадкой для празднования 60-й годовщины полета Гагарина в космос. Выставка «Первый» откроется в апреле. Экспонаты со всей России будут впервые представлены в одном месте. Гостям планируют показать редкие предметы, связанные с первым космонавтом и периодом его учебы в Люберецком ремесленном училище и Смоленском индустриальном техникуме.

В 2021 году ВДНХ также подготовит культурно-образовательную программу о покорении космоса. Тематические мероприятия на ВДНХ будут проходить в течение всего года.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, среди знаковых событий в истории российской космонавтики в этом году — 60-летие полета Юрия Гагарина в космос и 50-летие с момента запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции «Салют».

Напомним, к празднованию 60-летия первого полета человека в космос и 100-летию летного училища имени Полбина готовятся в Оренбургской области. План на 2021 год включает более тысячи культурных, просветительских, патриотических, спортивных массовых мероприятий. В Оренбурге тем временем завершили реставрационные работы в Доме-музее семьи Юрия и Валентины Гагариных.

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