Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Ереване около 8 тыс. сторонников оппозиции вышли на митинг к зданию парламента
Общество
В ФМБА заявили о работе над лекарством для профилактики COVID-19 в виде спрея
Мир
Украинская оппозиция потребовала отставки правительства во главе со Шмыгалем
Общество
Большинство учителей не поддержали организацию проверочных работ весной
Мир
Очередное заседание ВЕЭС пройдет в мае в Казахстане
Спорт
Лыжник Большунов стал четвертым в гонке с раздельным стартом на ЧМ
Экономика
Стоимость биткоина превысила $52 тыс.
Мир
В Эстонии спасатель умер после вакцинации препаратом AstraZeneca
Политика
Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Клауса зампредседателя СК

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек в Алтайском крае. Тела двух мужчин нашли в сгоревшем частном доме.

Возгорание произошло в Павловске ночью 3 марта. На ликвидацию горения пожарным потребовалось больше часа. В доме обнаружены тела мужчин 30 и 69 лет. Об этом сообщает altapress.ru.

Пока точные обстоятельства пожара неизвестны. Специалисты провели осмотр сгоревшего дома и назначили проведение экспертиз.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в частном жилом доме в Татарстане. В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. Тела еще двух погибших нашли после ликвидации горения. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021