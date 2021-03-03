Два человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек в Алтайском крае. Тела двух мужчин нашли в сгоревшем частном доме.

Возгорание произошло в Павловске ночью 3 марта. На ликвидацию горения пожарным потребовалось больше часа. В доме обнаружены тела мужчин 30 и 69 лет. Об этом сообщает altapress.ru.

Пока точные обстоятельства пожара неизвестны. Специалисты провели осмотр сгоревшего дома и назначили проведение экспертиз.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в частном жилом доме в Татарстане. В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. Тела еще двух погибших нашли после ликвидации горения. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.