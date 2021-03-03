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Диана Пожарская подтвердила роман с Иваном Янковским

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Звезда сериала «Отель Элеон» Диана Пожарская подтвердила слухи о своем романе с Иваном Янковским. Об отношениях с актером она рассказала на своей странице в Instagram во вторник, 2 марта.

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«Чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас всё хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь», — написала актриса, опубликовав несколько совместных снимков с Янковским.

Позже роман подтвердил и сам актер, также разместив в своем профиле в Instagram фотографии с возлюбленной.

В конце февраля в Сети появилась информация о том, что звезды кино встречаются и готовятся стать родителями. Однако ранее Пожарская опровергала эту информацию, а сейчас комментировать слухи о беременности не стала.

17 февраля американская актриса Пэрис Хилтон в день своего 40-летия объявила о помолвке с предпринимателем Картером Реумом.

Помолвка состоялась 13 февраля. Хилтон и Реум устроили фотосессию на тропическом острове, во время которой, одетый в белый костюм жених встал на одно колено и попросил у своей возлюбленной руки и сердца. Актриса ответила согласием.

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