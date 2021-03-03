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Эксперт оценила востребованность стандарта «всё включено» в России

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Станет ли стандарт оказания гостиничных услуг по системе «всё включено» востребованным в России зависит от стоимости формата, рассказала «Известиям» основатель туристического агентства Полина Гербер 3 марта.

О том, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму заняться разработкой стандарта оказания гостиничных услуг по системе «всё включено», ранее в этот день «Известиям» сообщили в пресс-службе вице-премьера.

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По словам Полины Гербер, желание ввести новый формат было продиктовано повышенным спросом на российские курорты за неимением других возможностей и отсутствием альтернативы во время пандемии.

«Формат all inclusive, конечно же, облегчает жизнь и делает отдых более комфортабельным. Вопрос больше заключается в том, насколько это будет востребовано, а это будет зависеть от цены», — отметила представитель отрасли.

«Если цена будет ниже курортов Турции, возможно, данный формат будет интересен туристам. Если же цена будет аналогичная или выше, а как показала практика прошлого года, цены на российских курортах сильно взлетели, то, скорее всего, после повсеместного открытия границ данный формат будет неактуален», — подчеркнула основатель турагентства.

Она добавила, что на российские побережья зачастую едут люди, у которых по какой-то причине нет возможности поехать за границу. Соответственно, платить за «всё включено» будет тот, кто является невыездным или же боится путешествовать на дальние расстояния, например из-за наличия маленького ребенка, сказала представитель отрасли.

«На данный момент в России нет распространенной практики применения стандартов all inclusive и ultra all inclusive. Существует буквально несколько черноморских курортов на южном побережье — в Анапе, Сочи, Евпатории и Алуште, — куда можно приобрести путевку с данной опцией. Это больше относиться к санаториям, а не к отдельным отелям. Повсеместной практики формата all inclusive в отелях нет», — заключила Полина Гербер.

До 5 марта Ростуризм должен сообщить, насколько целесообразно внедрение данной системы в нацпроект по развитию туризма. Отмечается, что работа над стандартом уже ведется. Планируется выделить две категории: «всё включено» и «ультра всё включено».

Как рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, в формате «всё включено» будут заинтересованы отели, в которых есть больше 100 номеров. Он добавил, что в Турции над тем, чтобы обеспечить отдыхающих круглосуточным питанием и алкоголем, активно работают местные производители. При этом в Краснодарском крае в высокий сезон можно наблюдать перебои с поставками.

2 марта сообщалось, что Федеральное агентство по туризму и каршеринг YouDrive подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает популяризацию путешествий на автомобилях по России.

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