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В ЕС анонсировали принятие «важных решений» против России

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Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал свою поездку на Украину очень важной для принятия решений в отношении РФ на уровне ЕС. Такое заявление он сделал в среду, 3 марта, на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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Мишель напомнил, что в понедельник Евросоюз ввел санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. По его словам, это показало сплоченность ЕС в намерении решительно и жестко продвигать и защищать свои ценности и интересы.

Отвечая на вопрос о возможности санкций ЕС против Москвы якобы из-за нарушения прав человека на «оккупированных территориях Украины», Мишель заявил, что именно потому и важна была его встреча с Зеленским.

«И вот почему эта встреча сегодня с президентом и с его командой, и вчера, была очень важна для меня — чтобы попытаться скооперировать, иметь одинаковое понимание, уровень информации, принять некоторые важные решения. Мы находимся в одной лодке, разделяем одинаковые ценности, одинаковые интересы. Сегодня и вчера был важный момент», — заявил он на пресс-конференции, трансляция которой велась в его официальном Twitter.

Кроме того, он сообщил о намеченных на конец марта стратегических дебатах со всеми главами европейских государств и правительств, на которых будет оценена ситуация и приняты четкие меры.

Ранее в этот же день ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе сообщило о том, что послы 27 стран Евросоюза согласовали продление до 15 сентября 2021 года действия персональных санкций против России по Украине. Ограничения действуют с 5 марта 2014 года и продлеваются каждый год с корректировками. Ограничительные меры также включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов фигурантов списка.

Мишель утром 2 марта прибыл на Украину. В повестке его двухдневного визита — посещение линии соприкосновения в Донбассе, а также встреча с Зеленским, в рамках которой планируется обсудить реформы.

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