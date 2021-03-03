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Пятилетняя девочка погибла при падении из окна в Калужской области

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Следственный комитет начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Обнинске (Калужская область). Ребенок выпал из окна на седьмом этаже.

Трагедия произошла на проспекте Маркса. По данным правоохранительных органов, девочка выпала через отверстие в москитной сетке, которая была установлена на окне квартиры. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте. Об этом сообщает газета «Весть».

Следователи провели опрос соседей и изъяли москитную сетку. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

26 февраля сообщалось о падении семилетней девочки из окна на седьмом этаже в Ярославле. Ребенок упал в сугроб и выжил. У девочки выявили сотрясение мозга.

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