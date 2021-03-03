Около 800 тыс. тюльпанов вырастили в Ульяновске к 8 Марта

Озеленители в Ульяновске установили новый рекорд по выращиванию тюльпанов к Международному женскому дню. Для букетов срежут 800 тыс. цветов.

В 2021 году специалисты «Горзеленхоза» в основном выращивали сорт «Стронг голд». Именно желтые цветы пользуются наибольшей популярностью. Луковицы тюльпанов были закуплены в Голландии и привезены в рефрижераторе с соблюдением температурного режима. Об этом пишет ulpravda.ru.

Высадку тюльпанов провели в два этапа — при температуре +5 и +9 градусов. На текущий момент началась срезка цветов. Из них формируют готовые букеты для отправки в магазины.

Ранее аллергологи дали россиянам советы по выбору цветов к 8 Марта. В подарок следует выбирать цветы без запаха. Декоративные растения относительно редко вызывают аллергию. Среди традиционных цветов считаются безопасными розы, тюльпаны и ирисы. Аллергия возможна на мимозу.