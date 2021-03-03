Кардиолог назвал способы снизить риск инфаркта

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, что для снижения риска инфаркта необходимо обращать внимание на свой рацион и вести активный образ жизни. На эту тему специалист высказался в среду, 3 марта, в беседе с телеканалом «360».

В первую очередь специалист порекомендовал придерживаться здорового питания. Например, мясные блюда должны быть в рационе не чаще двух-трех раз в неделю, а овощей и фруктов нужно употреблять побольше.

Также врач обратил внимание на пешие прогулки: ходьба помогает прокачивать кровь и увеличивает возврат венозной крови к правому отделу сердца. По словам Хорошева, это также служит хорошей тренировкой для позвоночника и головного мозга.

Помимо этого одним из эффективных упражнений является так называемая ходьба на ягодицах: для этого необходимо сесть на пол, выпрямить ноги или согнуть в коленях, а потом сделать каждой ягодицей по восемь шагов вперед и назад. Отмечается, что выполнять такое упражнение на ковре не рекомендуется.

Хорошев также считает полезным упражнение «Золотая рыбка».

«Человек лег на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками. Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног», — объяснил он.

В конце февраля врач-кардиолог Наталья Гаврилюк сообщила, что боли с левой стороны тела, боли в левой руке и даже мизинце могут быть признаками инфаркта. По ее словам, о том, что человек перенес инфаркт, пациент нередко узнает непосредственно на приеме у врача.