Во Франции заявили о важности сохранения диалога с «невыносимой Россией»

Диалог с Россией необходимо продолжать, несмотря на ее порой «ужасающее и невыносимое» поведение. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, Франции при этом необходимо занять жесткую позицию касательно ситуации с блогером Алексеем Навальным и действиями властей РФ в связи с ней.

«Мы должны сохранить связи с Россией, но при этом занять жесткую позицию и осудить действия властей в отношении Алексея Навального. Мы не откажемся от планов вести диалог, потому что эта страна — наш сосед. Хотя это иногда неприятный, иногда ужасающий, а иногда невыносимый сосед», — приводит слова министра французский портал 20minutes 3 марта.

Ле Дриан добавил, что события в России идут по «крайне авторитарному» сценарию.

Тем не менее он видит важным сохранение диалога.

Кроме того, Ле Дриан прокомментировал утвержденные 2 марта Европейским союзом санкции в отношении России, назвав их эффективными, а не принятыми ради простого «самоуспокоения».

«Они не позволят попавшим под них лицам посещать ЕС и получать доступ к их собственным активам в ЕС. Это больше, чем ничего», — заключил министр.

2 марта Евросоюз объявил о введении санкций, решение было принято в связи с обвинительным приговором в отношении блогера Алексея Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ограничения продиктованы «оголтелой русофобией». При этом постпред РФ при ЕС Владимир Чихов заявил о нелогичности привязки санкций к Навальному. По его мнению, принципиален «факт появления подобного списка в подобной мотивировке», которая для любого неангажированного специалиста и юриста выглядит странно.