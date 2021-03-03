Одна из партий в бундестаге заподозрена в правом экстремизме

Федеральное ведомство по защите Конституции ФРГ причислило партию «Альтернатива для Германии» («АдГ»), входящую в парламент, к «подозреваемым в правом экстремизме», об этом сообщает издание Spiegel. По данным журналистов, за «АдГ» установят наблюдение. Ведомство по защите Конституции подготовило отчет о деятельности партии, передает телеканал «Известия». Документ насчитывает более 1 тыс. страниц. О претензиях к политическому движению пока не сообщается. В 2021 году в Германии пройдут парламентские выборы.

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