Власти Псковской области рассмотрят возможность проведения Масленицы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил рассмотреть возможность проведения Масленицы. Во время праздника должны соблюдаться все санитарные правила.

Вопрос проведения Масленицы был поднят в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам Ведерникова, речи о праздничных концертах нет, однако отдельные элементы ярмарки возможны. Об этом пишет «Псковская лента новостей». Глава региона отметил, что практику проведения праздника уже отработали в новогодние праздники.

Ранее сообщалось, что в Омске массовые масленичные гуляния отменили в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Все мероприятия проведут в учреждениях культуры.