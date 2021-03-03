В «Газпроме» заявили о падении объемов газа в европейских ПХГ к 1 марта до 36%

Объемы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) к 1 марта упали до 36%. Об этом сообщила в среду, 3 марта, пресс-служба «Газпром» в Telegram-канале со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Отмечается, что, несмотря на завершение календарной зимы, отбор газа из хранилищ продолжится в течение месяца. На данный момент отобрано 59 млрд куб. м газа, что на 41,5% больше, чем закачано при подготовке к зиме.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, в хранилищах ФРГ и Нидерландов осталось 30% запасов, а у Франции чуть меньше — 23%. Как уточнили в пресс-службе «Газпрома», эти страны входят в пятерку лидеров по объему мощностей хранения в Европе.

Такие данные означают, что у Европы появится дополнительный спрос на газ летом, когда начнется период закачки.

В пресс-службе отметили, что истощение запасов газа в европейских ПХГ произошло из-за морозной зимы.

В середине февраля в «Газпроме» рассказали, что установившаяся в Европе холодная погода истощает запасы газа, что создает хорошие перспективы спроса на энергоноситель в 2021 году.