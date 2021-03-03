Участники акции «Елка желаний» реализовали более 13,5 тыс. заявок

Более 13,5 тыс. заявок, поступивших от детей и пожилых людей, были выполнены в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщил на пресс-конференции в среду, 3 марта, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Реализация желаний проходила с 5 декабря 2020 года по 28 февраля, 13,5 тыс. желаний исполнено, и это больше в два раза по сравнению с прошлым годом», — сказал он.

Комиссаров напомнил, что заявки принимались с 16 ноября по 15 декабря прошлого года. Всего было получено около 26,5 тыс. обращений, что также в два раза больше, чем в ходе прошлой акции.

По его словам, это говорит о том, что все больше людей стремятся участвовать в таких благотворительных проектах, становятся волонтерами и оказывают посильную помощь.

Как отметил в ходе пресс-конференции руководитель благотворительного проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин, участники акции сделали подарки детям и пожилым людям на общую сумму 162 млн рублей.

По его словам, акцию удалось реализовать благодаря большому количеству «партнеров, волонтеров и неравнодушных граждан».

В 2018 году акцию «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» запустил президент России Владимир Путин, с тех пор он участвует в ней каждый год.

«Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

В декабре 2020 года главе государства досталась открытка от девятилетнего Димы из Челябинска. У мальчика острый лимфобластный лейкоз, он хотел побывать в Москве, покататься на коньках на Красной площади, увидеть Кремль. Владимир Путин вышел с Димой на лед на Красной площади. Компанию президенту и ребенку составил олимпийский чемпион Валерий Каменский. Они отработали броски по воротам, пасы и другие игровые моменты.

Также российский лидер снял с елки открытку от 10-летнего Александра из Тулы, который хотел обнять панду. Мечта мальчика исполнилась 19 декабря. Уже 16 января президент исполнил мечту мальчика, желавшего покататься в Красной Поляне.