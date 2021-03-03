Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В ЕС анонсировали принятие «важных решений» против России
Мир
Интерпол сообщил об изъятии тысяч доз поддельных вакцин в ЮАР и КНР
Мир
В Греции произошло землетрясение магнитудой 6,9
Мир
Президент Армении провел встречу с главой Генштаба ВС
Наука
Трещины на МКС будут загерметизированы к 12 марта
Мир
В Раде поддержали выход Украины из часового пояса Москвы
Мир
Илон Маск анонсировал запуск корабля Starship SN10
Мир
Украина вышла из соглашения СНГ о сотовой связи
Общество
Глава МВД заявил о планах ввести в России электронные удостоверения личности

Участники акции «Елка желаний» реализовали более 13,5 тыс. заявок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 13,5 тыс. заявок, поступивших от детей и пожилых людей, были выполнены в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщил на пресс-конференции в среду, 3 марта, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Реализация желаний проходила с 5 декабря 2020 года по 28 февраля, 13,5 тыс. желаний исполнено, и это больше в два раза по сравнению с прошлым годом», — сказал он.

Добрость духа: как волонтеры помогли в борьбе с пандемией
В этом году в различных проектах приняли участие свыше 15 млн россиян

Комиссаров напомнил, что заявки принимались с 16 ноября по 15 декабря прошлого года. Всего было получено около 26,5 тыс. обращений, что также в два раза больше, чем в ходе прошлой акции.

По его словам, это говорит о том, что все больше людей стремятся участвовать в таких благотворительных проектах, становятся волонтерами и оказывают посильную помощь.

Как отметил в ходе пресс-конференции руководитель благотворительного проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин, участники акции сделали подарки детям и пожилым людям на общую сумму 162 млн рублей.

По его словам, акцию удалось реализовать благодаря большому количеству «партнеров, волонтеров и неравнодушных граждан».

В 2018 году акцию «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной» запустил президент России Владимир Путин, с тех пор он участвует в ней каждый год.

«Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

В декабре 2020 года главе государства досталась открытка от девятилетнего Димы из Челябинска. У мальчика острый лимфобластный лейкоз, он хотел побывать в Москве, покататься на коньках на Красной площади, увидеть Кремль. Владимир Путин вышел с Димой на лед на Красной площади. Компанию президенту и ребенку составил олимпийский чемпион Валерий Каменский. Они отработали броски по воротам, пасы и другие игровые моменты.

Также российский лидер снял с елки открытку от 10-летнего Александра из Тулы, который хотел обнять панду. Мечта мальчика исполнилась 19 декабря. Уже 16 января президент исполнил мечту мальчика, желавшего покататься в Красной Поляне.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021