На «Юле» запустят в продажу коллекцию аксессуаров от Русского музея

Русский музей и магазин рюкзаков GOOD LOCAL выпустили лимитированную коллекцию аксессуаров с изображением работ известных художников, товары уже можно приобрести на сервисе объявлений «Юла». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 3 марта.

Коллекция состоит из двух типов рюкзаков (rolltop и daypack), поясных сумок и шопперов, которые были разработаны по мотивам картин Казимира Малевича, Василия Кандинского, Павла Филонова и Архипа Куинджи.

В частности, были использованы такие произведения, как «Спортсмены» и «Супрематизм» Малевича, «Синий гребень» Кандинского, «Победа над вечностью» Филонова, «Ай-Петри. Крым» Куинджи и другие их наиболее узнаваемые работы.

Цены на предметы коллекции варьируются от 1690 рублей до 4990 рублей.

В октябре 2019 года на «Юле» была запущена продажа сувенирной продукции по мотивам произведении из коллекции Русского музея. Лимитированная серия аксессуаров была создана к выставке, приуроченной к 150-летнему юбилею Константина Сомова, одного из мастеров русского искусства Серебряного века.