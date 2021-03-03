«Агрокомплекс им. Ткачева» вновь стал самым крупным землевладельцем в РФ

«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», который принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, сохранил первенство в рейтинге крупнейших землевладельцев страны, опубликованном журналом Forbes 3 марта.

Отмечается, что земля в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области общей площадью в 660 тыс. га оценивается в 88,6 млрд рублей.

На втором месте в списке оказалась продовольственная группа «Продимекс» Игоря Худокормова. Земельные участки, расположенные в Центрально-Черноземном районе площадью 892,2 тыс. га, оценили в 65,1 млрд рублей. Третью строчку рейтинга занял «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников (земельные участки 1,047 млн га и стоимостью 49,1 млрд рублей).

Также в журнале добавили, что впервые в этот топ вошли такие компании, как французская Sucden и «Агросила» с ХК «Ак Барс» из Республики Татарстан.

Уточняется, что совокупно участникам рейтинга принадлежит 8,3 млн га общей стоимостью 617,31 млрд рублей, что почти на треть больше по сравнению с данными предыдущего рейтинга (2019 год). Тогда в редакции отметили, что расчет стоимости земли проходил на основе открытых данных о купле-продажи или средней кадастровой стоимости гектара, скорректированной на коэффициент 1,38, и аналитического отчета компании «Совэкон».

Лидером списка в 2019 году, как и в этот раз, стали владения «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева», площадь принадлежащих компании земель на тот момент составляла 649 тыс. га, их стоимость оценивалась примерно в 68,5 млрд рублей.

На втором месте рейтинга оказался агрохолдинг «Степь», основным владельцем которого является Владимир Евтушенков. Площадь принадлежащих организации земель составляла 412 тыс. га, стоимость оценивалась в 45,6 млрд рублей. Третью строчку занял «Мираторг», которому тогда принадлежал 1 млн га земли в восьми регионах. Также в пятерку вошли «Продимекс», концерн «Покровский», земли «Русагро», «Кубани» и компании «Агрогард».