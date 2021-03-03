В АТОР сообщили о росте спроса на туры раннего бронирования по России

Россияне стали на 30% чаще покупать туры по акции раннего бронирования по сравнению с 2019 годом. Об этом в среду, 3 марта, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«В среднем по рынку мы видим, что объем бронирований выше на 30%, чем в 2019 году. В топе продаж это Черноморское побережь — более 50% от всех бронирований», — цитирует Ломидзе агентство городских новостей «Москва».

Также популярными направлениями внутреннего туризма являются Карелия, Бурятия и Байкал.

Ломидзе добавила, что цены по акциям раннего бронирования в среднем ниже на 25%.

Накануне исполнительный директор АТОР отметила, что к росту внутреннего туризма привели закрытые границы в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Пандемия выявила тот качественный сегмент, который есть практически во всех регионах, и вот спрос на него точно повысился», — заявила Ломидзе.

Повышенный спрос, как следствие, приведет к росту цен на летние внутренние туры, сообщает телеканал «360».

Ранее в среду стало известно, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму заняться разработкой стандарта оказания гостиничных услуг по системе «все включено».