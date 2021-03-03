Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В ЕС анонсировали принятие «важных решений» против России
Мир
Интерпол сообщил об изъятии тысяч доз поддельных вакцин в ЮАР и КНР
Мир
В Греции произошло землетрясение магнитудой 6,9
Мир
Президент Армении провел встречу с главой Генштаба ВС
Наука
Трещины на МКС будут загерметизированы к 12 марта
Мир
В Раде поддержали выход Украины из часового пояса Москвы
Мир
Илон Маск анонсировал запуск корабля Starship SN10
Мир
Украина вышла из соглашения СНГ о сотовой связи
Общество
Глава МВД заявил о планах ввести в России электронные удостоверения личности

Фигуристку Сотскову дисквалифицировали на 10 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на 10 лет, сообщили в среду, 3 марта, в Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР).

Фигуристы показали характер
Российские лидеры мирового женского одиночного фигурного катания выиграли домашний чемпионат Европы и готовы к олимпийским победам в Южной Корее

Решение было принято на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствии с федеральным законом «О физической культуре и спорту в Российской Федерации».

Дисквалификация истекает 5 апреля 2030 года.

РУСАДА сообщило о решении о дисквалификации 17 сентября 2020 года. Причиной стала подделка медсправки, которой Сотскова пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Источник добавил, что «в одной из допинг-проб спортсменки также было обнаружено запрещенное вещество».

В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении карьеры. Спортсменка в ноябре 2019 года приняла это решение, но не оформила уход из спорта официально, не уведомила об этом РУСАДА в письменном виде. В этой связи спортсменка оставалась в списках РУСАДА как действующая фигуристка, и в марте 2020 года у нее попытались взять внесоревновательную допинг-пробу. В разговоре с допинг-офицерами Сотскова настаивала, что уже завершила карьеру, но в итоге была вынуждена сделать тест, который показал положительный результат на фуросемид.

Сотскова предоставила медицинскую справку, подтверждающую, что она принимала препарат по медицинским показаниям, но у клиники лицензии на ее выдачу не оказалось.

Мария Сотскова является серебряным призером финала серии Гран-при сезона-2017/18. Фигуристка также заняла восьмое место на Олимпийских играх 2018 года, четвертое — на чемпионате Европы в том же году. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021