Фигуристку Сотскову дисквалифицировали на 10 лет

Российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на 10 лет, сообщили в среду, 3 марта, в Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР).

Решение было принято на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в соответствии с федеральным законом «О физической культуре и спорту в Российской Федерации».

Дисквалификация истекает 5 апреля 2030 года.

РУСАДА сообщило о решении о дисквалификации 17 сентября 2020 года. Причиной стала подделка медсправки, которой Сотскова пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Источник добавил, что «в одной из допинг-проб спортсменки также было обнаружено запрещенное вещество».

В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении карьеры. Спортсменка в ноябре 2019 года приняла это решение, но не оформила уход из спорта официально, не уведомила об этом РУСАДА в письменном виде. В этой связи спортсменка оставалась в списках РУСАДА как действующая фигуристка, и в марте 2020 года у нее попытались взять внесоревновательную допинг-пробу. В разговоре с допинг-офицерами Сотскова настаивала, что уже завершила карьеру, но в итоге была вынуждена сделать тест, который показал положительный результат на фуросемид.

Сотскова предоставила медицинскую справку, подтверждающую, что она принимала препарат по медицинским показаниям, но у клиники лицензии на ее выдачу не оказалось.

Мария Сотскова является серебряным призером финала серии Гран-при сезона-2017/18. Фигуристка также заняла восьмое место на Олимпийских играх 2018 года, четвертое — на чемпионате Европы в том же году. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России.