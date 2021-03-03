Паулина Андреева родила Федору Бондарчуку сына

Российский режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева стали родителями. Об этом сообщила актриса на своей странице в Instagram в среду, 3 марта.

Паулина Андреева родила сына 2 марта, ребенка назвали Иваном.

Как уточняет «Газета.ру», это первый совместный ребенок пары. У режиссера уже есть дочь и еще один сын, а у Андреевой это первый ребенок.

Свадьба Бондарчука и Андреевой состоялась 17 сентября 2019 года в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Об их отношениях стало известно в 2015 году.