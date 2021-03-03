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Путин призвал МВД активнее выявлять хищения госсредств при борьбе с COVID

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Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД 3 марта призвал активнее выявлять хищения государственных средств, в том числе выделяемых на борьбу с COVID-19.

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«Среди ваших дальнейших задач — декриминализация экономики и противодействие коррупции. Нужно активнее выявлять и пресекать факты хищения бюджетных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией», — заявил российский лидер.

Президент также отметил, что необходимо жестко реагировать на создание теневых схем и незаконного вывода капиталов за рубеж.

Ранее, 29 декабря, в Центре общественных связей ФСБ сообщили о пресечении хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте России. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). Одного из фигурантов задержали.

В конце 2018 года сообщалось, что замуправляющего отделом красноярского Пенсионного фонда России Алексей Трофимов арестован по делу о хищении 76 млн рублей.

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