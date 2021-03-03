Песков назвал новые санкции США и ЕС вмешательством в дела России

Введение санкций в отношении России и ее граждан — это вмешательство во внутренние дела страны. Об этом в среду, 3 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они являются ничем иным, как вмешательством во внутренние дела России. <...> В целом мы можем только выразить наше сожаление в связи с тем, что наши в данном случае оппоненты прибегают именно к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения», — сказал представитель Кремля, отметив, что поводом для санкций был назван инцидент с блогером Алексеем Навальным.

При этом Вашингтон обвиняет ФСБ в отравлении политика, что, как подчеркнул Песков, возмутительно. По словам пресс-секретаря, американская сторона должна привести конкретные доводы и поделиться ими с Россией.

«Эти ограничения не останутся без ответа, это очевидно. Ответ будет таким, который наилучшим образом будет соответствовать нашим интересам. <…> Принцип взаимности, от него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях. <…> У нас будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами», — сказал Песков.

Днем ранее министерство торговли США опубликовало список компаний из России, Германии и Швейцарии, в отношении которых будут введены экспортные ограничения из-за ситуации с Навальным.

В этот же день, 2 марта, минфин США опубликовал список из семи россиян и трех организаций РФ, в отношении которых американская сторона вводит санкции из-за ситуации вокруг Навального.

При этом в этот же день в официальном журнале ЕС был размещен нормативный акт о новых санкциях против четырех российских должностных лиц.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США являются продолжением неприкрытого вмешательства в дела РФ.

Решение о рестрикциях было принято в связи с решением суда в отношении Алексея Навального. Симоновский суд Москвы постановил 2 февраля отменить блогеру условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. Судья постановила засчитать Навальному проведенное под домашним арестом время. В общей сложности он пробудет в колонии около двух с половиной лет.