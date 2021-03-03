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Алтайцев призвали улыбаться для привлечения туристов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с представителями туристического бизнеса по вопросу развития отрасли в Республике Алтай и Алтайском крае в среду, 3 марта, призвал представителей турбизнеса региона чаще улыбаться.

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Председатель кабмина обратил внимание на то, что почти никто из выступавших участников встречи не улыбался. Он выразил мнение, что доклад, представленный с улыбкой, создает совершенно другое настроение.

«Спасибо большое за ваши презентации, очень интересно. Только почему вы не улыбаетесь?» — спросил глава правительства.

Премьер-министр отметил важность улыбки «в деле туризма, привлечения людей, в том, чтобы убедить человека приехать».

Мишустин пожелал участникам встречи реализовать планы по развитию курортов и туристических мест на Алтае.

В конце января в Горно-Алтайске в рамках реализации федерального проекта «Гастрономическая карта России» состоялась проектно-учебная лаборатория региональной кухни «Вкус Алтая». В мероприятии участвовали ведущие региональные шеф-повара, рестораторы, отельеры и производители продуктов питания. Оно прошло при поддержке правительства Республики Алтай на сертифицированной world skills площадке в мастерских Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа.

Участники проекта приготовили с использованием местных продуктов около 90 блюд современной сибирской кухни и кухни коренных народов Горного Алтая. Также фермеры представили свою продукцию.

Ранее аналогичные проекты реализовались в Рязанской, Псковской, Мурманской областях, в Краснодарском крае и Кузбассе.

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