Глава Евросовета заявил о важности минских соглашений для мира на Украине

Выполнение минских соглашений является серьезным инструментом для достижения мира на юго-востоке Украины. Об этом в среду, 3 марта, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на брифинге по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Полное внедрение минских соглашений является очень серьезным инструментом, чтобы достичь мира», — сказал Мишель. Брифинг транслировался в Facebook офиса украинского президента.

Накануне он проинформировал, что Евросоюз в 2021 году начнет новую программу экономической поддержки Донбасса и предоставления там госуслуг населению.

В тот же день председатель Евросовета сообщил, что антироссийские санкции ЕС будут действовать до полной реализации минских договоренностей.

Мишель отмечал, что вместе с Зеленским он призвал открыть пункты въезда и выезда на линии соприкосновения в Луганской области. По его мнению, такое решение обеспечит связь между людьми и предоставление услуг.

Глава Европейского совета также оценил работу ОБСЕ и поблагодарил партнеров ЕС, которые поддерживают пострадавших в результате конфликта.

Мишель утром 2 марта прибыл на Украину. В повестке его двухдневного визита — посещение линии соприкосновения в Донбассе, а также встреча с Зеленским, в рамках которой планируется обсудить реформы.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Процесс урегулирования конфликта заложен в минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата».