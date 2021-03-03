Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В ЕС анонсировали принятие «важных решений» против России
Мир
Интерпол сообщил об изъятии тысяч доз поддельных вакцин в ЮАР и КНР
Мир
В Греции произошло землетрясение магнитудой 6,9
Мир
Президент Армении провел встречу с главой Генштаба ВС
Наука
Трещины на МКС будут загерметизированы к 12 марта
Мир
В Раде поддержали выход Украины из часового пояса Москвы
Мир
Илон Маск анонсировал запуск корабля Starship SN10
Мир
Украина вышла из соглашения СНГ о сотовой связи
Общество
Глава МВД заявил о планах ввести в России электронные удостоверения личности

Генсек Лиги арабских государств переизбран на второй срок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абуль Гейта переизбрали на второй срок. Полномочия генсека продлены на пять лет.

Дамасская даль: почему 6,5 млн беженцев не могут вернуться в Сирию
Владимир Путин оценил масштаб гуманитарной катастрофы в САР

Он получил полную поддержку от глав МИД арабских государств, передает в среду, 3 марта, ТАСС.

Заседание глав МИД ЛАГ проходит в Каире, уточняет RT.

Ранее, 18 января, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал США прекратить гонку вооружений на Ближнем Востоке и процитировал в этой связи американского общественного деятеля Мартина Лютера Кинга.

Дипломат постпредства США Родни Хантер в ходе заседания Совбеза, на котором обсуждался вопрос сотрудничества ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ), раскритиковал действия «режимов Сирии и Ирана» на Ближнем Востоке и привел цитату Кинга о том, что «ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это».

Небензя в ответ привел другую цитату Кинга. «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели». Необходимо прекратить бряцание оружием и провоцировать гонку вооружений в регионе», — сказал он.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021