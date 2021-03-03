Генсек Лиги арабских государств переизбран на второй срок
Генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абуль Гейта переизбрали на второй срок. Полномочия генсека продлены на пять лет.
Он получил полную поддержку от глав МИД арабских государств, передает в среду, 3 марта, ТАСС.
Заседание глав МИД ЛАГ проходит в Каире, уточняет RT.
Ранее, 18 января, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал США прекратить гонку вооружений на Ближнем Востоке и процитировал в этой связи американского общественного деятеля Мартина Лютера Кинга.
Дипломат постпредства США Родни Хантер в ходе заседания Совбеза, на котором обсуждался вопрос сотрудничества ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ), раскритиковал действия «режимов Сирии и Ирана» на Ближнем Востоке и привел цитату Кинга о том, что «ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это».
Небензя в ответ привел другую цитату Кинга. «Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели». Необходимо прекратить бряцание оружием и провоцировать гонку вооружений в регионе», — сказал он.