Виктор Гусев рассказал о знакомстве с Юрием Розановым

Спортивный комментатор Виктор Гусев принес соболезнования по поводу смерти своего коллеги Юрия Розанова. Об этом он сообщил в среду, 3 марта, телеканалу РЕН ТВ.

«Это очень грустная для меня новость. В последнее время с ним я общался только заочно, потому что он уже был дома и не появлялся. А если и появлялся, то, может, у себя в редакции. <…> Мы пытались ему помочь, отметить, дать какие-то деньги, чтобы попытаться побороть эту болезнь. Но, к сожалению, деньги не всегда помогают... Конечно, я его знаю очень давно», — сказал спортивный комментатор.

Он отметил, что видел в последний раз Розанова на экране, когда вручал премию Российской ассоциации спортивных комментаторов.

Также Гусев рассказал о знакомстве со своим будущим коллегой. По словам спортивного комментатора, с Розановым он познакомился в 1996 году на конкурсе для болельщиков, который был посвящен чемпионату Европы.

«Мы готовили кусочки матчей, которые участники должны были прокомментировать, не зная, о чем пойдет речь, что это будет за игра. Я был ведущим, и победитель получал путевку на чемпионат Европы. И Юра проявил прекрасные знания истории футбола — блестяще прокомментировал кусочек, который ему попался. Там речь шла о каком-то матче «Спартака» в Лиге чемпионов», — поделился Гусев.

Спортивный комментатор пояснил, что Розанов тогда выиграл конкурс, однако не смог поехать на чемпионат из-за проблем с выездом, и ему вручили телевизор. Через некоторое время Розанов связался с Гусевым и попросил помощи в конкурсе спортивных комментаторов, так как не попадал под условия по возрасту. Гусев отметил, что был рад помочь, а также тому, что Розанов стал «очень хорошим во всех отношениях комментатором».

«Комментировал сложнейшие матчи, был одним из лучших. Большая потеря. <…> Умел комментировать, умел общаться со зрителем. Не зря его так полюбили», — подытожил он.

О смерти спортивного комментатора Юрия Розанова стало известно 3 марта. Он скончался в возрасте 59 лет.

Розанов комментировал футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году он получил премию «ТЭФИ» в номинации «Спортивный комментатор / ведущий спортивной программы» за репортаж с юниорского чемпионата мира по хоккею.

С мая по ноябрь 2019 года не работал в эфире, так как боролся с онкологическим заболеванием. Вновь возобновил деятельность в ноябре 2019 года, одновременно продолжая лечение.

Церемония прощания с Юрием Розановым пройдет 4 марта в Центральной клинической больнице.