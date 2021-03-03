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За год в России привлечены к ответственности 45 криминальных авторитетов

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В 2020 году 45 криминальных авторитетов были привлечены к ответственности по статье о высшем положении в преступной иерархии. Об этом 3 марта заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам 2020 года.

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«К уголовной ответственности привлечено 45 лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, в отношении восьми принято решение о нежелательности пребывания на территории России», — сказал он.

По словам Колокольцева, в прошлом году российскими правоохранителями пресечена деятельность почти 200 организованных преступных группировок (ОПГ).

В Уголовном кодексе статья 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в апреле 2019 года. Уже в мае сообщалось о первом задержании: в городе Томске под эту статью попал местный криминальный авторитет.

Обвиняемому за «занятие высшего положения в преступной иерархии» грозит от восьми до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать только бывшие члены ОПГ, которые сотрудничают со следствием.

13 января в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что в Петербурге сотрудники ФСБ и полиции пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая причастна к совершению разбойных нападений и вымогательствам. Также был задержан лидер ОПГ Александр Анохин.

12 января полицейские в Новосибирской области задержали 36-летнего местного жителя и возбудили против него уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Задержанный мужчина ранее был многократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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