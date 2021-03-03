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Зеленский призвал ЕС ввести санкции за «произвол в оккупированном Крыму»

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести санкции в связи с «произволом» на «оккупированных» территориях Крыма. Об этом он в среду, 3 марта, написал в личном аккаунте в Twitter.

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«Я призываю ввести санкции за произвол на оккупированных территориях Крыма, что стало бы вкладом ЕС в крымскую платформу», — отметил украинский лидер.

Также он выразил организации благодарность за помощь жителям Донбасса и усилия по деэскалации конфликта.

Ранее в этот же день дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что послы 27 стран Евросоюза согласовали продление до 15 сентября 2021 года действия персональных санкций против России по Украине. Уточняется, что они связаны с «подрывом суверенитета и территориальной целостности Украины».

Накануне экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма «в любой момент». По ее словам, военный захват полуострова необходимо начать, когда в России начнутся «процессы турбулентности».

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Черновол уже не раз высказывала «неадекватные идеи». При этом, как подчеркнул сенатор, большинство украинских политиков понимают нецелесообразность военной агрессии против полуострова, добавив, что всем уже понятно, что Крым окончательно вернулся в состав России.

Крым стал частью РФ в 2014 году, за присоединение на референдуме проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда. В ответ на санкции ЕС Москва также ввела контрсанкции.

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