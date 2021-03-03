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Правоохранители пресекли деятельность почти 240 ОПГ в 2020 году

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Деятельность почти 200 организованных преступных группировок (ОПГ) пресечена российскими правоохранителями в 2020 году, заявил 3 марта глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

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«Пресечена деятельность около 10 тыс. лидеров и активных участников организованных преступных групп, выявлено 322 факта создания преступного сообщества или участия в нем», — сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента России Владимира Путина.

По итогам прошлого года была доказана причастность криминальных структур к совершению почти 18 тыс. противоправных посягательств, добавил он.

Министр сообщил также об итогах проведения в 2020 году мероприятий по пресечению этнической преступности — пресечена деятельность почти 240 таких ОПГ.

К уголовной ответственности привлечены 45 лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, в отношении восьми принято решение о нежелательности пребывания на территории России, подчеркнул глава МВД.

В частности, в ноябре 2020 года были задержаны члены преступной группы, легализовавшей более 10 тыс. незаконных мигрантов с 2015 года. Также были выявлены две лаборатории, изготавливавшие поддельные документы.

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