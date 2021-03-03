Минюст включил «Альянс врачей» в реестр НКО-иноагентов

Организацию «Альянс врачей» включили в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в Министерстве юстиции РФ.

«Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации 03.03.2021 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей», возглавляемый Васильевой А.Е.», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, в отношении организации были установлены факты получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности.

29 января суд в Москве поместил главу «Альянса врачей», личного врача блогера Алексея Навального Анастасию Васильеву под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции 23 января в столице.

В конце марта 2020 года РЕН ТВ сообщал о том, что Следственный комитет РФ инициировал доследственную проверку в отношении Васильевой после того, как она записала фейковое видео. В нем женщина заявила, что власти скрывают информацию о реальном числе заболевших коронавирусом в Москве.

В апреле 2020 года Васильева вновь спровоцировала скандал. Она и 15 членов ее команды выехали из столицы в Новгородскую область с целью доставить в местные больницы средства индивидуальной защиты. При этом активистка должна была соблюдать самоизоляцию, так как недавно у нее были повышенная температура, кашель и слабость, а ее мать с 13 по 22 марта находилась за границей.

Кроме этого СМИ также сообщали, что Васильева активно выступала против проведения акций «Бессмертного полка».

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность. Согласно закону физические лица, которые получают иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Кроме того, главой государства был утвержден закон о запрете финансирования митингов и демонстраций из-за рубежа, иностранными агентами или анонимно. Документ запрещает проводить публичные мероприятия за счет средств иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства, а также НКО-иноагентов.