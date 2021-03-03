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В России каждый восьмой полицейский переболел COVID-19

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Около 80 тыс. сотрудников российской полиции переболели коронавирусной инфекцией или каждый восьмой полицейский. Такие цифры в среду, 3 марта, привел глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

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«Личный состав проявил высокий профессионализм, готовность с риском для собственного здоровья обеспечить безопасность граждан. Достаточно сказать, что коронавирусной инфекцией переболело около 80 тыс. сотрудников, или каждый восьмой», — сказал он.

Также министр в ходе заседания отметил, что в прошлом году МВД России году контролировало более 13 млн граждан, которым была предписана обязательная изоляция из-за COVID-19.

При этом правоохранители помогли вернуться на родину порядка 400 тыс. человек, которые не смогли вовремя уехать домой из-за ограничений на фоне пандемии.

«Совместно с заинтересованными ведомствами и при поддержке консульских учреждений в минувшем году были организованы вывозные авиарейсы, железнодорожные и автобусные перевозки», — сказал глава МВД.

Ранее в ходе заседания президент России Владимир Путин, среди прочего, заявил, что в стране на данный момент прорабатывается вопрос об охране сотрудников правоохранительных органов и их семей, в том числе от угроз в соцсетях. Их безопасность обеспечит государство.

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