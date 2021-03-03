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Путин призвал беспощадно бороться с пьянством за рулем

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Президент России Владимир Путин призвал правоохранителей к беспощадной борьбе с пьянством за рулем. Об этом он заявил 3 марта в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

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«Прошу и дальше делать все от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших, сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима», — сказал он.

По данным МВД на 21 февраля, за 2020 год на российских дорогах было выявлено свыше 550 тыс. нетрезвых водителей. При этом, указали в ведомстве, число нетрезвых автомобилистов и возбужденных в их отношении уголовных дел по сравнению с 2019 годом выросло на 0,3 и 0,6% соответственно. На 5% увеличилось число водителей, у которых регистрировалось наркотическое опьянение, указали в ведомстве.

Как сообщали в январе в ГИБДД, в Москве за 2020 год были задержаны 21 125 водителей в состоянии опьянения.

Согласно российскому законодательству, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителей наказывают лишением прав на срок от полутора до двух лет, а также штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждают, если ранее нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия.

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