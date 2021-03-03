Инфекционист заявил о неэффективности закрытия границ против COVID-19

Закрытие границ не является эффективным способом контроля инфекции, на территории России нельзя исключать возможности возникновения нигерийского штамма COVID-19. Об этом в среду, 3 марта, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Контролировать инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем, с помощью неспецифической профилактики, к которой относится закрытие границ, к сожалению, до конца неэффективно, потому что рано или поздно все равно один завозной случай инфекции будет», — отметил он «РИА Новости».

По словам инфекциониста, границы закрывают для подготовки системы здравоохранения к возможному возникновению нигерийского штамма коронавируса.

Вознесенский заявляет, что данный вирус постоянно мутирует, поэтому предположение, согласно которому после вакцинации иммунитет человека будет несостоятельным, возможно. Однако он подчеркнул, что говорить об опасности нигерийского штамма для России пока рано и сложно, необходимо следить за статистикой заболеваний.

Ранее, 3 марта, стало известно, что в итальянском городе Брешиа ученые обнаружили новую мутацию коронавируса — нигерийский штамм. Об этом заявил 2 марта президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо.

В тот же день стало известно, что за последнюю неделю увеличилось количество стран, в которых были выявлены различные новые штаммы коронавируса. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Отмечалось, что штамм 501Y.V2, изначально выявленный в ЮАР, распространился на 56 стран.