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Сбербанк снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке

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Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по программе льготной ипотеки «Господдержка 2020» для тех, кто не может подтвердить свой доход, с 50% до 30%. Об этом в среду, 3 марта, сообщила пресс-служба банка.

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«Мы видим свою задачу в том, чтобы снять все потенциальные барьеры для приобретения жилья. Одним из таких барьеров до недавнего времени оставался высокий размер первоначального взноса, и поэтому мы снизили его. Для тех, кто может подтвердить свой доход, он составляет всего 15% от стоимости жилья, а без подтверждения дохода — 30% (раньше — 50%)», ― говорится в сообщении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что ставка по ипотеке с господдержкой составляет 6,4% годовых, при оформлении сделки в электронном виде — от 6,1% годовых, а в рамках программы субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых.

Кроме того, в Сбербанке отметили, что в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно оформить ипотеку на покупку квартиры в новостройке на сумму до 12 млн рублей, а в остальных российских регионах ― до 6 млн рублей.

Ранее, 26 февраля, стало известно, что в январе 2021 года российские банки предоставили ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 259,5 млрд рублей, что на 37,4% больше, чем в прошлом году. Отмечалось, что количество предоставленных в данном месяце кредитов возросло на 95,05 тыс. (22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

При этом средневзвешенная ставка по жилищной ипотеке за месяц снизилась на 0,13% и составила 7,23%. Что касается среднего размера такой ипотеки, то за месяц он вырос на 3,1% и в январе составил 2,73 млн рублей.

25 февраля вице-спикер Совфеда Николай Журавлев рассказал, что российские сенаторы предложили развивать программу льготной ипотеки в стране, сделав ее более точечной и распространив ее на те регионы, где «строительство жилья замедлено». Также отмечалось, что «нужно ограничивать те регионы, в которых идет резкий рост цен».

19 февраля о необходимости обеспечивать доступность ипотеки в России адресными мерами заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что в противном случае на финансовом рынке могут возникнуть «пузыри».

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двоих и более детей.

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