Президент России Владимир Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам. Соответствующее заявление он сделал в среду, 3 марта, в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел РФ.

Российский лидер указал, что передовые технологии затрагивают все сферы жизни и характер криминальных угроз меняется. Кроме того, обстановка в прошлом году, вызванная пандемией коронавируса, затруднила возможности для проведения следственных действий для оперативного раскрытия поступлений, отметил президент.

«В этой связи важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств, в том числе в тех случаях, когда участники следственных действий объективно не могут явиться к месту их проведения», — сказал он.

Ожидается, что в ходе заседания коллегии МВД будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел РФ за 2020 год, а также определены основные направления работы на 2021 год.

В середине февраля Верховный суд РФ внес в Госдуму проект изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК), который предлагает отнести преступления небольшой и средней тяжести к категории уголовных проступков.

Согласно документу, уголовным проступком признается «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», за исключением ряда преступлений.