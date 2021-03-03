С осужденного экс-полковника Захарченко сняли статус склонного к побегу

Лефортовский суд Москвы отменил решение о постановке осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко на учет как склонного к побегу и нападению на конвой. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, был удовлетворен иск Захарченко, оспаривавшего его статус склонного к побегу.

«Административное исковое заявление Захарченко удовлетворено», — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда.

В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов. Защита экс-полковника посчитала это решение незаконным и необоснованным, в связи с чем подала апелляционную жалобу на это решение, которую Мосгорсуд отклонил.

Отмечалось, что в суде первой инстанции сотрудник СИЗО и старший оперуполномоченный по делам ФСИН подтвердили, что Захарченко угрожал оперативникам. Сам экс-полковник в суде это категорически отрицал. По словам защиты, нет никаких видео- и аудиозаписей, подтверждающих данный разговор.

В декабре 2020 года второй кассационный суд отменил решение о признании бывшего полковника склонным к побегу и нападению на конвоиров.

Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки. При проведении следственных действий у его родственников и у него самого были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы.

10 июня 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. В этот же день Захарченко оправдали по одному из эпизодов обвинения. Речь шла о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс. В октябре приговор смягчили на полгода.

В конце 2019 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства 27 объектов недвижимости Захарченко на сумму около 9 млрд рублей.