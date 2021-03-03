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Минтруду предложили сократить рабочий день для пожилых россиян

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Пожилым россиянам следует сократить продолжительность рабочего дня в летний период. Соответствующее предложение в Министерство труда страны направил член Общественной палаты Султан Хамзаев, копия имеется в распоряжении RT.

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По его словам, жаркая погода требует больших затрат энергии для данной категории граждан. В результате они могут подвергнуться повышенному стрессу, тепловому удару и другим физическим и психологическим проблемам. Кроме того, температурные условия могут ухудшить течение имеющихся у пожилых россиян хронических заболеваний.

«В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы», — отмечается в тексте обращения.

Накануне сообщалось, что жителям России могут предоставить еще один отпуск для ухода за членами семьи, которым нужен постоянный присмотр. Согласно инициативе, люди, которые на постоянной основе ухаживают за инвалидами первой группы, получат на работе дополнительные отпуска за свой счет сроком в две недели.

В настоящее время сотрудник имеет право взять неоплачиваемый отпуск при закреплении условия коллективным договором, если у него два или более детей в возрасте до 14 лет или несовершеннолетний ребенок-инвалид. Также право могут воспользоваться родители, воспитывающие детей младше 14 лет в одиночку.

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