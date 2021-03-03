Сенатор назвала новый повод для санкционного давления США на Россию

Производство российской антиковидной вакцины вполне может стать предметом санкционного давления на Россию со стороны США, рассказала «Известиям» сенатор Ольга Ковитиди, в среду, 3 марта.

Накануне, 2 марта, представитель администрации США заявил, что Америка не хочет добиваться «перезагрузки отношений» с Россией. По его словам, администрация американского президента Джо Байдена будет действовать иначе, чем администрация бывшего главы государства Дональда Трампа. Целью будет демонстрация России ответственности в случае «преступления границ, принятых и уважаемых другими странами».

«Нынешняя администрация Байдена продолжила бесперспективную практику незаконного экономического, финансового и политического давления на Россию. Уверена, что список надуманных претензий к России с последующими антикремлевскими санкциями у нынешней администрации США будет пополняться. Неудивительно, если производство российской антиковидной вакцины и проект «Северный поток – 2» станут предметом санкционного давления», — сказала сенатор.



По ее словам, единый «санкционный голос», которым заговорили власти США и руководство Евросоюза, неоспоримо приведет к очевидным негативным процессам как в ЕС, так и в США.

«Россия вынуждена будет применить «золотое правило» дипломатии — взаимность, что явно не понравится представителям бизнеса ЕС и США. Для чего ЕС и США подрывают экономические устои своих государств, сказать сложно, ведь придуманная ими санкционная политика уже доказала свою неэффективность и опасность», — заключила Ковитиди.

Ранее, 1 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил о своей готовности к диалогу с американским лидером Джо Байденом. Представитель Кремля подчеркнул, что Путин готов обсуждать «даже самые острые проблемы». При этом он добавил, что пока не все страны имеют аналогичную политическую волю.

19 февраля президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО и «европейский проект».

12 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и Россия при нынешнем американском лидере вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог необходимо.

Днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на то, что Штаты не прекращают циничные попытки вмешаться во внутренние дела России. Москва, по словам дипломата, не испытывает никаких иллюзий относительно будущих отношений с США при президентстве Байдена.