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Излюбленный райдерами лагерь Happy Hour Camp пройдет в Сочи в апреле

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С 5 по 11 апреля на склонах курорта Красная Поляна соберутся тысячи райдеров со всей России, чтобы прокачать свои навыки катания на лыжах и сноуборде, а также зарядиться позитивной энергией в лагере Happy Hour Camp. МИЦ «Известия» являются информационным спонсором лагеря Happy Hour Camp, поэтому интересную информацию о мероприятии вы увидите на наших ресурсах.

Туры и карты участника лагеря уже доступны на официальном сайте мероприятия happyhourcamp.com.

Лагерь расположится сразу на нескольких площадках курорта Красная Поляна, начиная от территории на высоте 540 м над уровнем моря, заканчивая уникальной горно-климатической зоной «Цирк-2», расположенной на пике 2050 м.

Кроме катания, участников лагеря ждут мастер-классы от профессиональных спортсменов и инструкторов, лекции, кинопоказы, апре-ски с фантастическим видом на горы и куча других развлечений.

Сноупарк будет сердцем Happy Hour Camp. Там пройдут нестандартные спортивные соревнования, разнообразные челленджи и множество интересных фановых контестов как для профессиональных спортсменов, так и для начинающих любителей, которые приедут на курорт Красная Поляна.

На 30 тыс. кв. м в сноупарке мечты будет продумана каждая зона для всех возрастов и уровней катания. Здесь расположатся: детско-учебная линия для новичков, линия средней сложности с простыми фигурами и трамплинами и несколько линий для профессионалов.

Музыкальное сопровождение в лагере подготовят именитые творцы: Yourmirrro, Byeroofus, Makagonka, OG Mark, Vadim Buharov и ПАПАФРЕШФЭШН. А музыкальным хедлайнером лагеря станет известнейший российский хип-хоп-артист FEDUK.

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