МИД заявил о работе над ответом на санкции США

Ответ на последние антироссийские санкции США уже прорабатывается, заявила 3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Можете не переживать — и ответ будет, он уже прорабатывается», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, «они уже несколько раз проходили через наши контрмеры, поэтому сейчас вам многое кажется символическим — то, что делают они в наш адрес».

При этом, подчеркнула Захарова, заявления Госдепа напоминают сломанный звуковой извещатель.

«Вот он как бы звук транслирует, заело, и дальше не идет. Они же все время говорят: мы хотим направить России сигнал. Проходит неделя, они опять: мы хотим направить России сигнал. Потом опять, — сказала Захарова, добавив, что США «вещают сигналы в пустоту».

Накануне минфин США опубликовал список из семи россиян и трех российских организаций, в отношении которых американская сторона вводит санкции из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. В список попали директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и генпрокурор РФ Игорь Краснов и др.

В этот же день в официальном журнале ЕС был размещен нормативный акт о новых санкциях против четырех российских должностных лиц.

20 августа прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера и госпитализировали. После того как медики стабилизировали его состояние, Навального отпустили на лечение в Германию. Берлин заявил, что блогера якобы пытались отравить. Однако взятые в РФ анализы не показали следов отравляющих веществ. Вернулся в Москву Навальный в январе. При этом в берлинский аэропорт его доставили в машинах с мигалками в обход стоек регистрации сразу на ВПП. Позже в Германии подтвердили, что блогера охраняли спецслужбы.

В Москве Навальный был задержан за многочисленные нарушения правил условного срока. Симоновский суд Москвы постановил 2 февраля отменить блогеру условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. В общей сложности он пробудет в колонии около двух лет и пяти месяцев.