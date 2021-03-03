Федун назвал Розанова одним из лучших спортивных комментаторов

Владелец «Спартака» Леонид Федун в среду, 3 марта, прокомментировал новость о смерти спортивного комментатора Юрия Розанова.

«Это был один из лучших комментаторов. Хочу выразить соболезнования его семье и близким. Он всегда позитивно комментировал матчи «Спартака». В сердцах наших болельщиков память о нем останется», — сказал Федун в беседе с изданием «Спорт Экспресс».

О смерти Розанова стало известно ранее в этот день. Он скончался на 60-м году жизни.

Юрий Розанов комментировал футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году он получил премию «ТЭФИ» в номинации «Спортивный комментатор / ведущий спортивной программы» за репортаж с юниорского чемпионата мира по хоккею.

С мая по ноябрь 2019 года не работал в эфире, так как боролся с онкологическим заболеванием. Вновь возобновил деятельность в ноябре 2019 года, одновременно продолжая лечение.